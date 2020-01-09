Участники митинга в Сухуме требуют отставки президента Абхазии

Митинг продолжается, на площади несколько сотен человек. Некоторые из них скандируют: "Хаджимба, уходи в отставку!".

Некоторым из митингующих удалось проникнуть в здание.

С призывом сложить президентские полномочия к Хаджимбе также обратилась политическая партия "Айтаира".

"Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимбе Раулю с призывом сложить свои полномочия… Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране", - говорится в обращении партии, распространенном в республиканских СМИ.