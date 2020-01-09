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Протесты в Абхазии
Обновлено 

Организатор митинга сообщил, что президент Абхазии покинул администрацию

Рауль Хаджимба находится на госдаче, заявил Ахра Авидзба

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на госдаче. Об этом сообщил ТАСС организатор митинга у здания администрации Ахра Авидзба.

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"Хаджимба покинул администрацию и находится на госдаче", - сказал он.

ТАСС пока не располагает информацией о местонахождении Хаджимбы и комментарием его пресс-службы.

Охрана президента Абхазии Рауля Хаджимбы, которая находится у его кабинета в здании администрации, не комментирует информацию о местонахождении главы республики, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Кабинет президента Абхазии взят под охрану, ранее он не охранялся.

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АбхазияПротесты в Абхазии
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