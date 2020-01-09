Беспорядки в центре Сухума. Главное

Митингующие в центре Сухума 9 января выломали двери и ворвались в здание администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Они не согласны с результатами выборов главы республики, которые состоялись в сентябре 2019 года.

Участники митинга изначально планировали собраться у здания Верховного суда Абхазии, но позже перешли к зданию администрации президента. К ним присоединились другие жители республики.

Представители оппозиции при этом заявляют, что не являются организаторами второй акции. Организатор митинга Ахра Авидзба сообщил, что акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии.

По его словам, Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на госдаче.

Организатор митинга добавил, что участники митинга намерены требовать проведения новых президентских выборов.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39 793), руководитель "Амцахара" Алхас Квициния — 46,17% (38 766). Против всех подано 3155 голосов избирателей. Оппозиционер Квициния 11 сентября подал иск о признании итогов голосования незаконными.

По его мнению, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". Согласно статье, победителем во втором туре считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

Однако Верховный суд Абхазии не стал отменять итоги выборов. Квициния в октябре обжаловал это решение. Суд 9 января возобновил рассмотрение иска оппозиционера.

Совбез Абхазии созван на экстренное заседание из-за ситуации в Сухуме. На совещание также собрались депутаты парламента.

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