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МИД: Грузия не рассматривает вопрос размещения военных баз США на своей территории

Ранее президент Грузии назвала нецелесообразным идею строительства баз США

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Вопрос размещения в Грузии американских военных баз на повестке дня не стоит. Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после завершения заседания правительства.

"Эти разговоры [о размещении баз США] являются спекулятивными. Этот вопрос не рассматривается", - сказал Залкалиани, отвечая на вопрос журналистов, может ли Тбилиси рассматривать вопрос размещения баз США на своей территории.

Министр также коснулся кризиса между США и Ираном, заявив, что деэскалация ситуации на Ближнем Востоке является крайне важной. "В наших интереса было, чтобы произошла деэскалация ситуации <...>. К этому делу были подключены все дипломатические механизмы и задействованы все средства, чтобы найти всевозможные варианты разрядки обстановки", - отметил Залкалиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в июне назвала нецелесообразным идею строительства военных баз США в стране. Из-за этого глава грузинского государства была подвергнута жесткой критике со стороны оппозиции, которая пригрозила ей импичментом за подобные высказывания.

Грузию и США связывает оформленная в 2009 году Хартия о стратегическом партнерстве. Тбилиси с 1994 года интенсивно сотрудничает с НАТО и не раз заявлял о желании вступить в альянс. В августе 2015 года на военной базе в Крцаниси близ Тбилиси открыт Совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО.

В 2016 году в Тбилиси открыли Школу институционального возрождения обороны, в мае 2018 года при участии США в поселке Вазиани близ грузинской столицы открылся Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс, предназначенный для переподготовки грузинских военнослужащих в рамках программы оборонной готовности. В апреле этого года министр обороны Грузии Леван Изория выступил с предложением предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.

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