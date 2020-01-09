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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Британии обсудил с Помпео пути деэскалации обстановки на Ближнем Востоке

В Соединенном Королевстве признают право США на самооборону, а также серьезную угрозу, которую Иран представляет для региона

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб встретился в среду с госсекретарем США Майклом Помпео и обсудил с ним пути деэскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении, которое Рааб разместил в Twitter в четверг.

"Вчера провел полезные переговоры с госсекретарем Помпео, сосредоточившись на теме Ирана и ряде двусторонних вопросов. Соединенное Королевство признает право США на самооборону, а также серьезную угрозу, которую Иран представляет для региона. Мы должны добиться разрядки напряженности и обсудили дипломатические пути продвижения вперед", - написал Рааб.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после нанесенного в районе багдадского аэропорта ракетного удара США, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
СШАВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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