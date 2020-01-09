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НАТО намерена расширять военное присутствие в стратегическом для себя Черном море

Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами
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© AP Photo/Vadim Ghirda

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе, - заявил Столтенберг. - Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря - это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона - Грузия и Украина - являются ценными партнерами НАТО".

В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии на Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами.

В новость были внесены изменения (17:39 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РумынияСтолтенберг, ЙенсОрбан, Лудовик
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