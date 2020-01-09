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Протесты в Абхазии

Лидер оппозиции заявил, что парламент Абхазии должен убедить Хаджимбу уйти в отставку

Он подчеркнул, что представители оппозиции не считают Хаджимбу законным президентом

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Один из лидеров оппозиции Абхазии Алхас Квициния призвал депутатов парламента убедить действующего президента Рауля Хаджимбу покинуть свой пост. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Я сегодня вижу один легитимный орган - парламент. Они [депутаты] должны принимать решение, должны убедить президента, что дальше нельзя. <...> Он сам должен уйти в отставку. <…> Мы выходили в парламент, разговаривали с депутатами, чтобы все было в законном русле, чтобы не допустить хаоса в республике", - сказал Квициния, отвечая на вопрос ТАСС.

Он подчеркнул, что представители оппозиции не считают Хаджимбу законным президентом, так как не признают итоги состоявшихся в сентябре 2019 года выборов главы республики.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
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