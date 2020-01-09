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Пенс: Конгрессу США дозировали данные о Сулеймани, чтобы не раскрывать источники разведки

Конгрессмены выразили недовольство тем, что вице-президент США не предоставил четких аргументов в пользу ликвидации Касема Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не сообщила Конгрессу полностью данные, послужившие основанием для ликвидации в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, чтобы скрыть источники информации и методы работы американской разведки. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании NBC вице-президент США Майкл Пенс.

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Его попросили прокомментировать мнение ряда американских законодателей, которые 8 января выразили возмущение содержательной стороной специального брифинга, организованного для них в связи с устранением Сулеймани. Сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта) назвал его "худшим брифингом по военной тематике" за девять лет своей работы в верхней палате Конгресса США. Ли и многие его коллеги посетовали на то, что не услышали четких и содержательных аргументов решения о ликвидации иранского генерала.

"Это отчасти имеет отношение к источникам [разведывательной информации] и методам [работы спецслужб]. Если бы мы поделились наиболее веской информацией, наиболее наглядными разведывательными данными о том, что Касем Сулеймани готовил неминуемые атаки на американские силы, то это могло скомпрометировать наши источники и методы", - пояснил Пенс, не ответив на вопрос, могло ли содержание закрытого брифинга в Конгрессе попасть в распоряжение потенциального противника США.

Вице-президент заверил, что все члены администрации, ознакомленные с данными американской разведки во всей полноте и "в режиме реального времени, понимают, что президент Трамп принял верное решение". Отвечая на вопрос о степени угрозы нападений на американцев со стороны Ирана, Пенс заявил, что "угроза, исходящая от руководящей [роли] Сулеймани, миновала". "Мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, включая сохраняющуюся опасность поддерживаемых Ираном боевиков" в Ираке, добавил вице-президент США.

Обострение обстановки

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
СШАИранПенс, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем ВостокеРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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