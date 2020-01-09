Митингующие в Сухуме перешли к зданию парламента, где совещаются депутаты

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Собравшиеся на митинг оппозиции в столице Абхазии люди перешли от администрации президента к парламенту, где депутаты обсуждают сложившуюся ситуацию, передает корреспондент ТАСС.

Ранее протестующие выломали двери в администрацию президента и прошли внутрь.

Сейчас они переместились к той части здания, где находится парламент страны, на улице и внутри здания - более 500 человек.

Сейчас депутаты проводят закрытое совещание, обсуждая сложившуюся ситуацию. Представители СМИ и митингующие ожидают его итогов.

В четверг в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, несогласной с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года. Ее участники изначально планировали собраться возле здания суда, где в четверг Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов.