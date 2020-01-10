Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

После 2011 года, когда ливийские повстанцы при поддержке НАТО свергли власть Муаммара Каддафи, страна не знала прочного мира. Столкновения, продолжающиеся по сей день, развернулись с 2014 года. Состоявшиеся тогда выборы в парламент вызвали нарекания у умеренных исламистов, потерявших свои позиции. Опасаясь за свою безопасность, депутаты совершили переезд из Триполи, который контролировали недружественные им ополчения, в восточный город Тобрук. Законодатели озаботились формированием собственных боевых соединений: так была создана Ливийская национальная армия (ЛНА), которую вскоре возглавил фельдмаршал Халифа Хафтар. Власть в Триполи осталась за Правительством национального спасения, представлявшим предыдущий состав парламента.

В 2015 году перед Ливией ненадолго забрезжила надежда на мир: новый парламент и его противники заключили Схиратское соглашение об образовании Правительства национального согласия. Новый орган власти получил поддержку ООН. Однако передавать ему полномочия не спешил никто. Отношения договаривающихся сторон и ПНС, которое должно было их объединить, безнадежно испортились. И если справиться с Правительством национального спасения Правительству национального согласия удалось, то с Тобрукским парламентом — нет. В начале 2019 года войска, верные парламенту, развернули наступление на Триполи. Однако захватить город не смогли: неудавшийся натиск обернулся затяжной позиционной войной. Боевые действия охватили не всю страну: на юге власть осталась в руках местных, преимущественно племенных, ополчений.