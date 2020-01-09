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Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения в стране

По словам Рауля Хаджимбы, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Александр Щербак/ТАСС

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за ситуации в Сухуме. Об этом говорится в его заявлении, размещенном в четверг на сайте президента.

"Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности", - говорится в сообщении.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
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