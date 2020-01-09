Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения в стране

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил возможности введения в стране чрезвычайного положения из-за ситуации в Сухуме. Об этом говорится в его заявлении, размещенном в четверг на сайте президента.

"Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности", - говорится в сообщении.