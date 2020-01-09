Лукашенко призвал белорусов верить его стремлению сохранить независимость страны

"Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее, и не просто привержен", - отметил Лукашенко в четверг, выступая на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства.

"Мы создали наше независимое государство в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. По его словам, "никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность - без крови построить с нуля, оставшись на обломках осколком огромной империи, суверенное и независимое государство".

Лукашенко убежден, что граждане страны не имеют права "не воспользоваться этой уникальной возможностью (независимостью страны - прим. ТАСС)". "И мы будем, как это было всегда, спотыкаться о собственное нытье, разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось (сохранить независимость - прим. ТАСС)", - сказал Лукашенко.

"Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию, мы идем и шатаемся влево и вправо; не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все", - сказал президент. По словам Лукашенко, "надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам". "Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет, но не первый президент, который эту страну строил", - подчеркнул Лукашенко.

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