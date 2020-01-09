{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Абхазии
Обновлено 

У спикера парламента Абхазии произошел сердечный приступ

Валерию Кварчии стало плохо после совещания по вопросу ситуации в республике
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия
© Валерий Матыцин/ТАСС

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия госпитализирован с сердечным приступом после совещания с участием депутатского корпуса по вопросу ситуации в республике, сообщил ТАСС сотрудник аппарата парламента.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, Кварчия вышел из здания из здания парламента в сопровождении медиков, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия.

Валерию Кварчии 73 года, он был избран спикером Народного собрания (парламента) Абхазии в 2012 и переизбран на эту должность в 2017 году.

Теги
АбхазияПротесты в Абхазии
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке
В Минобороны ФРГ уточнили, что смогут сделать это в случае одобрения иракского правительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС