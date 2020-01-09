У спикера парламента Абхазии произошел сердечный приступ

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия госпитализирован с сердечным приступом после совещания с участием депутатского корпуса по вопросу ситуации в республике, сообщил ТАСС сотрудник аппарата парламента.

"У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, Кварчия вышел из здания из здания парламента в сопровождении медиков, при этом он на абхазском языке призывал собравшихся к проявлению благоразумия.

Валерию Кварчии 73 года, он был избран спикером Народного собрания (парламента) Абхазии в 2012 и переизбран на эту должность в 2017 году.