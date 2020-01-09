Около 370 тыс. человек принимают участие в манифестации в Париже

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 370 тыс. человек участвуют в манифестации против пенсионной реформы, проходящей в четверг в Париже. Об этом сообщили в крупнейшем французском профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Представитель синдиката уточнил, что такое количество манифестантов отмечено по данным на 16:00 по парижскому времени (18:00 мск). При этом префектура полиции Парижа пока не приводит свою статистику, которая, как правило, в разы меньше той, что озвучивают профсоюзы.

В настоящий момент манифестанты приближаются к своей конечной точке - площади Святого Августина. Во время прохождения по улице Сен-Лазар группа радикально настроенных демонстрантов вновь начала забрасывать полицию камнями, бутылками и всем, что попадалось им под руку. Стражи порядка во второй раз были вынуждены применить против манифестантов слезоточивый газ.

Во Франции в четверг проходит 36-й день протеста против предложенной правительством пенсионной реформы. Многотысячные манифестации и шествия проводятся в этот день в Тулузе, Марселе, Бордо и Лионе. Всего состоится более 200 манифестаций и в целом не менее 400 различного рода акций протеста.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.