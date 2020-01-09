Телеканал "112 Украина" считает цензурой решение Нацсовета по ТВ провести проверку канала

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина", на котором часто высказываются критические мнения в адрес действующей власти Украины, назвал цензурой решение Национального совета по телевидению и радиовещанию провести внеплановую проверку канала по признакам якобы "распространения языка вражды". Об этом сказано в заявлении телеканала.

"Телеканал "112 Украина" категорически не согласен с выводами Национального совета и считает такое его решение продолжением политики наступления на свободу слова на Украине. Заявления гостей в эфирах не являются позицией вещателя. Это субъективное мнение конкретных лиц", - говорится в нем. Вещатель подчеркнул, что он придерживается норм украинского законодательства, транслирует в эфире все взгляды и точки зрения на события и выступает против разжигания какой-либо вражды.

Юрист "112 Украина" Василий Сметана заявил, что это уже не первая проверка телеканала в связи с высказыванием в его эфире "независимых и невыгодных власти мнений". "Это последовательная деятельность регулятора по установлению цензуры и запрета определенных мнений в эфире телеканала "112 Украина", а также других независимых вещателей", - подчеркнул он. Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф добавил, что внеплановые проверки являются давлением на независимое СМИ.

Нацсовет по ТВ в четверг назначил внеочередные проверки ТРК "Новые коммуникации" (логотип Zik) и ТРК "112-ТВ" (логоготип "112 Украина") в связи с якобы зафиксированными в их эфирах признаками нарушения закона Украины "О телевидении и радиовещании".

26 сентября 2019 года Нацсовет по ТВ лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Отныне "112 Украина" может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего его аудитория сократилась на 40%. Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Кроме того, регулятор обратился в суд Киева с просьбой лишить лицензии на вещание телеканал NewsOne.

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента страны Владимира Зеленского и депутатов партии "Слуга народа" в стремлении подорвать деятельность неподконтрольных им СМИ.