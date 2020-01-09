Интерпол рассматривает запрос Боливии об объявлении Моралеса в розыск

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) рассматривает запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск по обвинению в терроризме. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.

"Это не делается мгновенно. Он [запрос] находится на рассмотрении", - сказал он в эфире телеканала Unitel.

Мурильо также упрекнул местные СМИ в неверной интерпретации его слов, когда он говорил, что поручил добиться объявления международного розыска Моралеса. Ранее ряд изданий проинформировал, что Интерпол уже выдал ордер на арест Моралеса, попросившего убежище в Аргентине.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. 12 ноября 2019 он прибыл в Мексику, где получил политическое убежище. Спустя месяц политик прилетел в столицу Аргентины, власти которой предоставили ему статус беженца.

22 ноября 2019 года Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении Моралеса по обвинению в терроризме. Ранее министр сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора экс-президента, подавшего в отставку после протестов против его переизбрания на новый срок, с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас.