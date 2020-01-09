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Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Зеленский и Роухани обсудили порядок работы для расследования авиакатастрофы в Иране

Иранская сторона заверила Киев о полной готовности для взаимодействия при проведении объективного расследования и установлении причин трагедии

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с иранским коллегой Хасаном Роухани обсудил порядок совместной работы для расследования катастрофы украинского самолета под Тегераном. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы. Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал Зеленский.

Иранская сторона, как отметили в пресс-службе, заверила Киев в полной готовности взаимодействовать при проведении объективного расследования и установлении причин трагедии. Роухани отметил, что Иран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате авиакатастрофы в Тегеране.

Авиалайнер "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В новость были внесены изменения (19:41 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
УкраинаИранРоухани, ХасанЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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