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Протесты в Абхазии
Обновлено 

Президент Абхазии отверг просьбу протестующих о его отставке

По словам депутата Леонида Чамагуа, Рауль Хаджимба сообщил, что не готов пока принять решение об уходе

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе просьбу протестующих уйти в отставку на фоне беспорядков в центре Сухума. Глава государства отверг это предложение и заявил о необходимости принять меры для разрядки ситуации, сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа.

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"Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа на повторном совещании с участием депутатского корпус в парламенте страны после того, как к президенту была делегирована группа депутатов.

Другой депутат Алхас Джинджолия отметил, что "предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров". "Президент готов к любым переговорам", - рассказал парламентарий.

Ранее депутат Алмас Джапуа по итогам совещания с участием депутатов парламента сообщил ТАСС, что пять представителей депутатского корпуса Абхазии намерены провести переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой в связи со сложившейся в Сухуме ситуацией. В настоящий момент, по данным корреспондента ТАСС, в зале парламента, где проходит повторное заседание парламента, в том числе, находятся депутаты, вернувшиеся с переговоров с президентом страны.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
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