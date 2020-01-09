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Начало процедуры импичмента Трампа
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Трамп хочет, чтобы Джозеф Байден и его сын дали показания Сенату в рамках импичмента

Кроме того, он хотел бы, чтобы на слушаниях также выступили осведомитель, написавший на него жалобу из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп хотел бы, чтобы экс-вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден дали показания Сенату Конгресса США в рамках импичмента. Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в четверг в Белом доме.

"Я бы хотел услышать Хантера Байдена и Джо Байдена", - сказал американский лидер. Кроме того, он хотел бы, чтобы на слушаниях в Сенате также выступили осведомитель, написавший на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и глава спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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