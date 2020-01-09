Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал глава государства. Он не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь.

"Мы сделали это [убили Сулеймани] и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - добавил Трамп.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.