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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране

По словам президента США, эту версию крушения даже не стоит рассматривать

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Иране.

"У меня есть свои подозрения, <...> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны <...> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая [неисправность]. Я лично не думаю, что это даже [нужно] рассматривать", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдКрушение Boeing-737 в Тегеране
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