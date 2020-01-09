Лукашенко призвал активизировать интеграцию ЕАЭС и СНГ

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны предпринять шаги по повышению привлекательности этого интеграционного объединения среди партнеров по СНГ. Об этом говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном в четверг на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Требуется активизировать сопряжение интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, предпринять шаги по повышению привлекательности членства в Союзе для наших партнеров по Содружеству", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что считает важным продолжить работу по вовлечению ЕАЭС в систему международных отношений, активизации сотрудничества с международными организациями и объединениями, включая ШОС, АСЕАН, Европейский союз, МЕРКОСУР, ВТО, ОЭСР. "Будут добавлены переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами, в первую очередь с такими крупными, как страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), Индонезия", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко видит необходимость в запуске совместных проектов "по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки". Следует также активизировать усилия "по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы "Один пояс - один путь", - заявил президент Белоруссии.