В США женщину приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа американского штата Нью-Йорк приговорил в четверг жительницу нью-йоркского района Куинс Эйжу Сиддикви к 15 годам лишения свободы за обучение навыкам изготовления взрывных устройств с целью совершения терактов на объектах органов правопорядка и ВС США. Об этом говорится в сообщении окружной прокуратуры, поступившем в распоряжение корр. ТАСС.

35-летняя Сиддикви и ее соучастник Ноэлль Веленцас признали себя виновными 23 августа прошлого года. Им инкриминируется то, что в промежутке между 2013 и 2015 годами они "планировали изготовить бомбу для совершения теракта в Соединенных Штатах". Согласно сообщению, обвиняемые передавали друг другу навыки в химии и физике, необходимые конкретно для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также изучали, как сделать пластиковую взрывчатку и минировать автомобили.

Затем двое жителей Нью-Йорка занялись поиском объектов нападения, сосредоточив свое внимание на зданиях органов правопорядка и ВС США.

Федеральное бюро расследований во время задержания пары провело у них обыск. Были обнаружены канистры с пропаном, холодное оружие, инструкции и литература экстремистского содержания.