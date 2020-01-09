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Brexit
Обновлено 

Британские депутаты приняли билль о Brexit

Документ переходит на рассмотрение Палаты лордов

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Палата общин британского парламента приняла в четверг в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза. В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение верхней палаты, Палаты лордов, которая должна начать его обсуждение на следующей неделе. Крайней датой Brexit установлено 31 января, и результаты сегодняшнего голосования подтверждают прогнозы аналитиков, что у премьер-министра Бориса Джонсона не возникнет сложностей с тем, чтобы вывести страну из состава ЕС к этому сроку.

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ВеликобританияBrexit
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