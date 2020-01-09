Сейм Польши принял резолюцию "против манипуляций и перевирания истории политиками РФ"

ВАРШАВА, 9 января. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в четверг приняла резолюцию, в которой депутаты выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Об этом сообщается на официальном сайте Сейма.

"Сейм Польши осуждает провокационные и не соответствующие правде высказывания представителей высших органов власти РФ, пытающихся возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны", - сказано в тексте резолюции.

Как утверждают польские депутаты, ко Второй мировая войне привели две державы - гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. "Сейм Польши отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не фальсифицировалась и не подвергалась инструментальному подходу. Сейм Польши призывает к совместному осмыслению принципов построения международных отношений, которые должны стать основой взаимного уважения, партнерства и добрососедства", - подчеркивается в принятом документе.

Резолюция Сейма была принята на фоне прочей реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы". Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.