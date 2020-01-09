Трамп заявил, что у США "хорошая стратегия" по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не склонен менять нынешний политический курс Вашингтона в отношении Венесуэлы.
Американский лидер сигнализировал об этом, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.
"У нас хорошая стратегия", - заявил глава администрации США, когда его попросили сообщить, не намерен ли он менять политику Вашингтона, касающуюся Венесуэлы и внутриполитического кризиса в этой южноамериканской стране.
"Сейчас у них [венесуэльцев] система, которая, на мой взгляд, совершенно выведена из строя. Посмотрим, что произойдет. Следите за развитием событий", - добавил Трамп.