Трамп заявил, что у США "хорошая стратегия" по Венесуэле

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Американский лидер сигнализировал об этом, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

"У нас хорошая стратегия", - заявил глава администрации США, когда его попросили сообщить, не намерен ли он менять политику Вашингтона, касающуюся Венесуэлы и внутриполитического кризиса в этой южноамериканской стране.

"Сейчас у них [венесуэльцев] система, которая, на мой взгляд, совершенно выведена из строя. Посмотрим, что произойдет. Следите за развитием событий", - добавил Трамп.