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Политический кризис в Венесуэле

Трамп заявил, что у США "хорошая стратегия" по Венесуэле

Американский лидер призвал журналистов "следить за развитием событий"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не склонен менять нынешний политический курс Вашингтона в отношении Венесуэлы.

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Американский лидер сигнализировал об этом, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

"У нас хорошая стратегия", - заявил глава администрации США, когда его попросили сообщить, не намерен ли он менять политику Вашингтона, касающуюся Венесуэлы и внутриполитического кризиса в этой южноамериканской стране.

"Сейчас у них [венесуэльцев] система, которая, на мой взгляд, совершенно выведена из строя. Посмотрим, что произойдет. Следите за развитием событий", - добавил Трамп.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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