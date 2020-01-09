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Протесты в Абхазии
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Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом о его отставке

Решение принято "в связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе"
Митингующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Митингующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии на внеочередной сессии в четверг принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке для стабилизации обстановки в стране, передает корреспондент ТАСС.

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За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

Согласно постановлению, решение принято "в связи со сложившейся напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, а также в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве". "Народное собрание <...> постановляет: <...> обратиться к президенту Республики Абхазия (Хаджимба Р. Д.) подать в отставку", - говорится в тексте постановления.

Как пояснил ТАСС депутат Илья Гуния, теперь парламент ожидает дальнейших действий президента.

"Дальше ждем действий президента. У нас нет процедуры импичмента, поэтому мы ждем решения президента, чтобы не столкнуть людей, не привести к летальным последствиям", - сообщил он.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
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