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Протесты в Абхазии

Лидер оппозиции Абхазии призвал митингующих оставаться у здания администрации президента

В настоящее время около здания, в котором располагаются администрация президента, правительство и парламент, собрались несколько сотен человек

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в четверг вечером призвал митингующих жителей Абхазии оставаться у здания администрации президента в Сухуме столько, "сколько понадобится".

"Сколько бы дней ни понадобилось, мы должны стоять здесь", - обратился он к собравшимся. Также Бжания огласил митингующим решение парламента: в четверг на внеочередной сессии депутаты приняли обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке для стабилизации обстановки в стране.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время около здания, в котором располагаются администрация президента, правительство и парламент, собрались несколько сотен человек. Они приветствовали решение парламентариев одобрительными криками и аплодисментами.

В четверг в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, несогласной с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года. Ее участники изначально планировали собраться возле здания Верховного суда, который возобновил рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов.

Параллельно у администрации президента собрались несколько сотен человек в связи с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии. Организатор митинга Ахра Авидзба является родственником одного из убитых. Позже представители оппозиции перешли к зданию администрации президента, к ним присоединились другие жители республики. Протестующие начали требовать отставки Хаджимбы и ворвались в здание администрации.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПротесты в Абхазии
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