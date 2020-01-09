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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп считает, что силы НАТО должны заменить войска США на Ближнем Востоке

Президент США отметил, что уже даже придумал название для миссии НАТО на Ближнем Востоке - NATOME

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что со временем силы НАТО должны заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам в четверг в Белом доме.

В среду Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с ракетным ударом, нанесенным Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке, призвал НАТО к большей вовлеченности в ближневосточный процесс. В четверг его попросили пояснить, подразумевал ли он под этим расширение военного присутствия альянса в регионе.

"Да, в отличие от нас [американского военного присутствия]. Честно говоря, это международная проблема. Мы можем вернуться домой или по большей части вернуться домой и использовать НАТО <...> Я думаю, что НАТО сейчас должна помогать нам с Ближним Востоком <...> Я считаю, что сфера [деятельности] НАТО должна расширяться, они должны смотреть за ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Мы поможем, однако сейчас бремя лежит на нас, это несправедливо", - ответил Трамп.

"Я думаю, что НАТО должна расширяться, и мы должны включать Ближний Восток", - добавил президент США, не пояснив при этом, говорит ли он об увеличении числа стран, входящих в альянс, или же речь по-прежнему идет о присутствии контингента организации в регионе.

Новый брендинг

При этом Трамп отметил, что уже даже придумал название для миссии НАТО на Ближнем Востоке.

"У меня есть название. NATO (так эта аббревиатура выглядит на английском языке - прим. ТАСС), а потом идет "M" и "E" (по первым буквам от Middle East - Ближний восток - прим. ТАСС). Вы будете говорить NATOME", - поделился президент.

По словам Трампа, ему в целом хорошо удается придумывать названия. В качестве примера этому он привел название нового торгового соглашения между Мехико, Оттавой и Вашингтоном - USMCA (The United States - Mexico - Canada Agreement). "Как в песне - YMCA", - пояснил глава вашингтонской администрации.

Ответ НАТО

Говоря в среду об активизации роли НАТО на Ближнем Востоке, Трамп подчеркнул, что за годы его пребывания у власти национальная экономика начала переживать бум, и Соединенные Штаты фактически обрели независимость от поставок энергоресурсов из-за рубежа. В связи с этим, по словам президента США, поменялись американские "стратегические приоритеты" на Ближнем Востоке.

В регионе возникли новые "благоприятные возможности", считает Трамп. "Мы [США] теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], и нам не нужна ближневосточная нефть", - сказал глава американской администрации.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на призыв Трампа заявил, что альянс проводит консультации со странами альянса по расширению своего участия в антитеррористических усилиях США на Ближнем Востоке. Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг отказался уточнять, какие конкретные силы и средства и в каких странах Ближнего Востока может разместить альянс. Он подчеркнул, что повышение "роли НАТО в регионе" не обязательно означает широкое развертывание сил.

Теги
СШАТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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