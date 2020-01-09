У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в четверг журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух", - сказал он.

Украинский Boeing-737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв авиакатастрофы - граждане Канады и Ирана.