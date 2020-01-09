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Sky: в Британии срочно ищут решение в ситуации с выходом принца Гарри из королевской семьи

В решении этой задачи будут принимать участие команды королевы Елизаветы II, наследника престола принца Уэльского Чарльза и его сына принца Уильяма

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Королевский дом Великобритании намерен в течение нескольких дней найти решение для кризисной ситуации, вызванной намерением принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл, отойти из исполнения обязанностей представителей монаршей семьи. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По его словам, в решении этой задачи будут принимать участие команды королевы Елизаветы II, ее сына, наследника престола принца Уэльского Чарльза, и ее внука, принца Уильяма.

"Королева, принц Уэльский и герцог Кембриджский дали инструкции своим командам начать безотлагательно работать вместе с правительством и с двором герцогов Сассекских над поиском приемлемых решений", - сказал собеседник телеканала. "Это должно занять не недели, а дни", - добавил он.

Заявление Гарри и Меган 

В среду вечером принц Гарри и Меган Маркл через свой Instagram сообщили о том, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, добиться финансовой независимости от монаршего дома и начать жить поровну между Великобританией и Северной Америкой, занимаясь благотворительностью. Уже в ближайшие дни предстоит найти развязки по многим вопросам - от изменения источников финансирования четы и перераспределения многочисленных церемониальных обязанностей, которые они выполняли, до изменения протокола обеспечения безопасности принца Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает Sky News, королевская семья восприняла очень болезненно, что герцог и герцогиня Сассекские не поставили их в известность о своем решении, сделав объявление через социальные сети. Телеканал уточняет, что принц Гарри проигнорировал инструкции от королевы воздержаться от подобного заявления. Газета The Times в свою очередь уточняет, что принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили семье о готовящемся заявлении всего за 10 минут перед тем, как оно было опубликовано. По информации издания, против такого поступка выступали частный секретарь четы Сассекских и глава их пресс-службы, но их не послушались.

При этом газета пишет, что принц Гарри после возвращения из Канады, где он с семьей провел последние шесть недель отпуска, хотел попасть на аудиенцию к монарху, чтобы поставить ее перед фактом принятого решения, но ему этого сделать не удалось.

Теги
ВеликобританияГарри, герцог СассекскийМеган, герцогиня Сассекская
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