{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Послу Ирана в Багдаде заявлен протест в связи с ракетными ударами по Ираку

В МИД Ирака считают нападения нарушением суверенитета республики

ТАСС, 9 января. МИД Ирака вызвал посла Ирана в Багдаде, чтобы заявить официальный протест в связи с ракетными ударами по территории страны. Как сообщило агентство Reuters, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

Министерство считает нападения "нарушением суверенитета республики".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января подверг ракетным обстрелам два объекта в Ираке, которые использовали американские военные, - базу Айн эль-Асад в провинции Анбар и район аэропорта Эрбиля.

Теги
ИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Джонсон: украинский авиалайнер мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой
Британский премьер заявил, что это могла быть ракета класса "земля - воздух"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС