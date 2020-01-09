Послу Ирана в Багдаде заявлен протест в связи с ракетными ударами по Ираку

ТАСС, 9 января. МИД Ирака вызвал посла Ирана в Багдаде, чтобы заявить официальный протест в связи с ракетными ударами по территории страны. Как сообщило агентство Reuters, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

Министерство считает нападения "нарушением суверенитета республики".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января подверг ракетным обстрелам два объекта в Ираке, которые использовали американские военные, - базу Айн эль-Асад в провинции Анбар и район аэропорта Эрбиля.