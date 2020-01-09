Джонсон: украинский авиалайнер мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" мог быть непреднамеренно сбит в среду ракетой, выпущенной Ираном. Об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно", - сказал он, призвав все стороны к срочной деэскалации.

В новость были внесены изменения (23:46 мск) — обновлена информация по тексту.