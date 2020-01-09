{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Обновлено 

Джонсон: украинский авиалайнер мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой

Британский премьер заявил, что это могла быть ракета класса "земля - воздух"

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" мог быть непреднамеренно сбит в среду ракетой, выпущенной Ираном. Об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно", - сказал он, призвав все стороны к срочной деэскалации.

В новость были внесены изменения (23:46 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
ИранДжонсон, БорисКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом
Президент США ранее неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата происходит из-за воздействия человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС