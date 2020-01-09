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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран, по соображениям безопасности

Решение было принято на фоне сообщений о том, что лайнер компании МАУ, потерпевший крушение в среду после вылета из аэропорта Тегерана, мог быть сбит

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение вернуть назад в ФРГ свой рейс, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, по соображениям безопасности. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя перевозчика.

В Lufthansa подчеркнули, что самолет (рейс LH 600), вылетевший из ФРГ во второй половине дня, находится на обратном пути в Германию. Решение было принято на фоне сообщений о том, что лайнер компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение в среду после вылета из аэропорта Тегерана, мог быть сбит.

Ранее в четверг Lufthansa заявила о возобновлении полетов в Иран, прерванных 8 января на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе накалилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по двум объектам в Ираке, которые использовали американские войска.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв авиакатастрофы - граждане Канады и Ирана.

Теги
ИранГерманияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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