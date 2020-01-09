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Протесты в Абхазии

Участники митинга в Абхазии остаются у администрации президента на ночь

Речь идет о 100 участниках

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Около 100 участников митинга в Сухуме, требующих отставки главы Абхазии, остаются у здания администрации президента, сотрудники правоохранительных органов им не препятствуют.

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"Мы будем сидеть здесь до утра, чтобы не допустить захвата здания", - сказал корреспонденту ТАСС один из участников акции. Поздним вечером представители оппозиции принесли протестующим еду. Часть протестующих находятся в самом здании.

Лидер оппозиции Аслан Бжания ранее в четверг вечером призвал митингующих жителей Абхазии оставаться у здания администрации президента в Сухуме столько, "сколько понадобится".

В четверг у администрации президента в центре Сухума собрались несколько сотен человек в связи с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии. Организатор митинга Ахра Авидзба является родственником одного из убитых. Позже представители оппозиции, которые собирались в связи с проведением суда, рассматривавшего жалобу на итоги выборов президента, перешли к зданию администрации президента, к ним присоединились другие жители республики. Протестующие начали требовать отставки Хаджимбы и ворвались в здание администрации.

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту страны с предложением сложить с себя полномочия. Президент призвал оппозицию к переговорам и отметил, что призыв парламента, наоборот, может усугубить ситуацию в стране. Хаджимба также попросил граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, заявил об усилении несения службы силовиками и не исключил введения чрезвычайного положения.

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АбхазияПротесты в Абхазии
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