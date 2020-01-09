Профсоюзы мобилизовали сотни тысяч французов на марши против пенсионной реформы

По данным МВД Франции, всего в акциях протеста приняли участие более 450 тыс. человек

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Участники всеобщей мобилизации против пенсионной реформы во Франции вновь вышли в четверг на улицы городов, чтобы показать свою решимость продолжать забастовку, которая началась 5 декабря. Как сообщило МВД Франции, в акциях протеста по всей стране приняли участие 452 тыс. человек, из них 56 тыс. манифестантов министерство насчитало в Париже. Между тем крупнейший французский профсоюз - "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) - привел другие цифры. По словам его представителей, манифестации во Франции собрали не меньше 1,7 млн человек. "Это исторический масштаб. Число протестующих оказалось даже больше, чем было отмечено в первый день забастовки (1,5 млн человек - прим. ТАСС)", - указал CGT в своем заявлении. Профсоюз призвал своих сторонников продолжить мобилизацию 10-го, а затем и 11 января. "Субботний день даст возможность расширить наше движение, привлекая всех, кто нас поддерживает", - считают там.

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Всего, по данным профцентров, во Франции в четверг состоялись более 200 манифестаций и в целом не менее 400 различного рода акций. Из-за этого не работало большинство видов транспорта. В этот день был побит рекорд забастовки железнодорожников 1986 года, считавшейся самой длительной. Манифестация в Париже В Париже шествие демонстрантов началось от площади Республики к площади Святого Августина в восьмом округе города. В обеспечении порядка во французской столице были задействованы около 5,5 тыс. полицейских и жандармов. По мере движения вклинивавшиеся в колонну мирных манифестантов анархисты громили на своем пути остановки и витрины офисов, забрасывали жандармов камнями и бутылками с зажигательной смесью. Ситуация ухудшилась у площади Святого Августина, находящейся недалеко от квартала, где располагается Елисейский дворец. Агрессивно настроенные участники протеста с новой силой принялись закидывать стражей порядка бутылками и камнями. Для разгона хулиганов полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Противостояние правоохранителей и демонстрантов длилось около часа. Итог парижским манифестациям подвели в префектуре полиции. Согласно данным ведомства, в ходе столкновений пострадали 20 манифестантов и 16 стражей порядка. В своем Twitter префектура сообщила, что общее число задержанных демонстрантов составило 27 человек. "Полиция, жандармы и пожарные были мобилизованы в течение всего дня для того, чтобы гарантировать общественный порядок", - указали в префектуре. Протесты во французских регионах По данным профсоюзов, манифестации против пенсионной реформы прошли в этот день в 90 городах. Среди них - мегаполисы Бордо, Лион, Марсель, Руан. В Нанте акция протеста, начавшись мирно, быстро переросла в столкновения. Группа радикальных манифестантов начала забрасывать спецотряды полиции пакетами с желтой краской. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать штурму здания местной префектуры, на стены которого погромщики начали наносить краской антиправительственные лозунги. Напряженная обстановка царила в этот день и на улицах Бордо. Там, согласно данным префектуры департамента Жиронда, в шествии приняли участие около 10 тыс. человек. Группа агрессивно настроенных манифестантов отправилась на железнодорожную станцию Сен-Жан, чтобы попытаться заблокировать ее работу. Полиции удалось вытеснить протестующих с помощью слезоточивого газа только спустя некоторое время. Кроме того, в Бордо в знак протеста профсоюзы энергетических компаний на два часа отключили электроэнергию в городе. Руководство оператора энергосетей Enedis осудило эту акцию и сообщило о том, что в ближайшее время подаст жалобу.

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