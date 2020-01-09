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Акции протеста во Франции

Профсоюзы мобилизовали сотни тысяч французов на марши против пенсионной реформы

По данным МВД Франции, всего в акциях протеста приняли участие более 450 тыс. человек
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© AP Photo/Laurent Cipriani

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Участники всеобщей мобилизации против пенсионной реформы во Франции вновь вышли в четверг на улицы городов, чтобы показать свою решимость продолжать забастовку, которая началась 5 декабря. Как сообщило МВД Франции, в акциях протеста по всей стране приняли участие 452 тыс. человек, из них 56 тыс. манифестантов министерство насчитало в Париже.

Между тем крупнейший французский профсоюз - "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) - привел другие цифры. По словам его представителей, манифестации во Франции собрали не меньше 1,7 млн человек.

"Это исторический масштаб. Число протестующих оказалось даже больше, чем было отмечено в первый день забастовки (1,5 млн человек - прим. ТАСС)", - указал CGT в своем заявлении. Профсоюз призвал своих сторонников продолжить мобилизацию 10-го, а затем и 11 января. "Субботний день даст возможность расширить наше движение, привлекая всех, кто нас поддерживает", - считают там.

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Всего, по данным профцентров, во Франции в четверг состоялись более 200 манифестаций и в целом не менее 400 различного рода акций. Из-за этого не работало большинство видов транспорта. В этот день был побит рекорд забастовки железнодорожников 1986 года, считавшейся самой длительной.

Манифестация в Париже

В Париже шествие демонстрантов началось от площади Республики к площади Святого Августина в восьмом округе города. В обеспечении порядка во французской столице были задействованы около 5,5 тыс. полицейских и жандармов. По мере движения вклинивавшиеся в колонну мирных манифестантов анархисты громили на своем пути остановки и витрины офисов, забрасывали жандармов камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Ситуация ухудшилась у площади Святого Августина, находящейся недалеко от квартала, где располагается Елисейский дворец. Агрессивно настроенные участники протеста с новой силой принялись закидывать стражей порядка бутылками и камнями. Для разгона хулиганов полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Противостояние правоохранителей и демонстрантов длилось около часа.

Итог парижским манифестациям подвели в префектуре полиции. Согласно данным ведомства, в ходе столкновений пострадали 20 манифестантов и 16 стражей порядка. В своем Twitter префектура сообщила, что общее число задержанных демонстрантов составило 27 человек. "Полиция, жандармы и пожарные были мобилизованы в течение всего дня для того, чтобы гарантировать общественный порядок", - указали в префектуре.

Протесты во французских регионах

По данным профсоюзов, манифестации против пенсионной реформы прошли в этот день в 90 городах. Среди них - мегаполисы Бордо, Лион, Марсель, Руан.

В Нанте акция протеста, начавшись мирно, быстро переросла в столкновения. Группа радикальных манифестантов начала забрасывать спецотряды полиции пакетами с желтой краской. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы помешать штурму здания местной префектуры, на стены которого погромщики начали наносить краской антиправительственные лозунги.

Напряженная обстановка царила в этот день и на улицах Бордо. Там, согласно данным префектуры департамента Жиронда, в шествии приняли участие около 10 тыс. человек. Группа агрессивно настроенных манифестантов отправилась на железнодорожную станцию Сен-Жан, чтобы попытаться заблокировать ее работу. Полиции удалось вытеснить протестующих с помощью слезоточивого газа только спустя некоторое время.

Кроме того, в Бордо в знак протеста профсоюзы энергетических компаний на два часа отключили электроэнергию в городе. Руководство оператора энергосетей Enedis осудило эту акцию и сообщило о том, что в ближайшее время подаст жалобу.

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Далеки от согласия

По словам французских аналитиков, новый день протеста показал, что власти и профсоюзы не приблизились к решению спора вокруг пенсионной реформы. Генеральный секретарь национального профсоюзного центра "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что профсоюзы и правительство Франции, несмотря на проходящие переговоры, по-прежнему далеки от согласия. "Мы все еще далеки от соглашения", - сказал он в четверг. Берже заявил, что профсоюзы не намерены соглашаться с предложенным властями пунктом о повышении возраста, с которого пенсия выплачивается в полном размере.

Лидер "Всеобщей конфедерации труда" Филипп Мартинез, принявший участие в парижской акции, заявил, что "сомневается в готовности правительства вести открытые дискуссии по реформе". Он подчеркнул, что профсоюз "не удовлетворен текущей ситуацией" и готов продолжать забастовку.

В свою очередь, как объявил в четверг вечером Матиньонский дворец, премьер-министр Франции Эдуар Филипп для поиска выхода из сложившегося социального конфликта намерен в пятницу принять в своей резиденции глав крупнейших профсоюзов страны. Ожидается, что премьер проведет 45-минутную встречу с каждым из них.

Всеобщая мобилизация

Серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В манифестациях принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Подавляющее большинство участников протеста составляют работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP).

Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

Особую тревогу затянувшаяся забастовка вызывает у представителей торгового, гостиничного и ресторанного секторов. Потери бизнеса в этих сферах оцениваются не менее чем в 20-30% от обычной для этого сезона выручки. По словам экспертов, хаотичная ситуация на транспорте не позволит привлечь покупателей даже в период зимних распродаж, начавшихся во Франции в среду.

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