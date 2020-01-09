Помпео обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию вокруг Ирана и Ливии

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону действия Ирана и необходимость прекращения огня в Ливии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь обсудил с верховным представителем ЕС сохраняющиеся вызовы безопасности на Ближнем Востоке, включая дестабилизирующую роль Ирана, важность закрепления успеха и обеспечения в будущем прогресса в борьбе международной коалиции с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" - прим. ТАСС), - обратили внимание в ведомстве. - Стороны также рассмотрели необходимость устойчивого прекращения огня и политического урегулирования в Ливии".

Согласно заявлению, опубликованному на сайте внешнеполитической службы Евросоюза, Боррель и Помпео также отметили необходимость продолжения активной работы для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке, в частности в Ираке. Коснувшись ситуации в Ливии, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что ее урегулирование является для сообщества приоритетным вопросом. "Немедленное прекращение вражды и долгосрочный режим перемирия необходимы для безопасности в регионе и Европе", - отмечается в документе.