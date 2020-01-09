Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя. Документ при этом поддержали три республиканца, а против выступили восемь демократов.

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

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Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет "вооруженное нападение на Соединенные Штаты". Автором документа выступила член Палаты представителей Элисса Слоткин (демократ, от штата Мичиган). Во время работы в ЦРУ она несколько раз посещала Ирак.

Неудачный брифинг по Ирану

В среду для законодателей обеих палат Конгресса закрытые брифинги по ситуации вокруг Ирана провели министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео, директор ЦРУ Джина Хэспел и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. В основном демократы и некоторые республиканцы остались недовольны полученной информацией и выразили глубокую обеспокоенность в связи с политикой Трампа.

"У членов Конгресса есть серьезные опасения относительно решения администрации [США] начать военные действия против Ирана и отсутствия стратегии продвижения вперед", - отметила спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния). Она добавила, что "во время брифинга представителями администрации эти опасения учтены не были".

По словам спикера, Палата представителей рассматривает возможность принятия законопроекта, который заблокирует финансирование из бюджета США военных действий на территории Ирана и против исламской республики без соответствующего одобрения законодателей. Еще одна инициатива призвана отменить предоставленное американскому президенту в 2002 году Конгрессом разрешение на использование военной силы против террористов в Ираке. Администрация США опиралась на данное разрешение при проведении операции против иранского генерала Касема Сулеймани. Эти инициативы поддерживает прогрессивное крыло Демократической партии.

Аналог в Сенате

При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) потребовал в течение недели провести второй брифинг по Ирану с теми же представителями вашингтонской администрации. По его словам, задать им вопросы смогли лишь 15 сенаторов. "Они покинули [брифинг], как только вопросы стали более жесткими", - пояснил демократ.

Похожая резолюция внесена в контролируемый республиканцами Сенат. Не исключено, что верхняя палата ее примет. Инициативу выдвинул сенатор Тим Кейн (демократ, от штата Вирджиния). Он заявил в среду, что продолжает искать поддержку у других законодателей, и выразил готовность обсуждать внесение "любых изменений", которые те предложат.

Так, сенаторы-республиканцы Майк Ли (от штата Юта) и Рэнд Пол (от штата Кентукки), подвергнув критике закрытый брифинг, в среду объявили о том, что поддержат предложение Кейна. Внесенную в прошлом году аналогичную инициативу Кейна и Тома Юдолла (демократ, от штата Нью-Мексико) поддерживали Ли, Пол, Сьюзан Коллинз (республиканец, от штата Мэн) и Джерри Моран (республиканец, от штата Канзас).

Демократам для одобрения данной резолюции необходимо заручиться в Сенате поддержкой четырех республиканцев, чтобы получить необходимый 51 голос.

В случае одобрения Конгрессом резолюции Трамп наложит на нее вето. "Надеюсь, что все республиканцы Палаты представителей проголосуют против резолюции о военных полномочиях сумасшедшей Нэнси Пелоси", - написал в четверг американский лидер на своей странице в Twitter.

Резкое обострение ситуации

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.