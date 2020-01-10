{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Там отметили, что документ подрывает способность США противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма. Это то, что он продолжает делать, и мир становится безопаснее, - отмечается в тексте. - Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны".

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Первый замгоссекретаря США обсудил КНДР с представителями Южной Кореи и Японии
Стороны также обсудили последние события на Ближнем Востоке и продолжение сотрудничества по вопросам глобальной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС