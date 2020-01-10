В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма. Это то, что он продолжает делать, и мир становится безопаснее, - отмечается в тексте. - Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны".