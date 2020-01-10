{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Помпео обсудил с Гутерришем развитие событий на Ближнем Востоке

Переговоры проходили по телефону

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону важность устава всемирной организации в контексте последних событий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь обсудил с генеральным секретарем ООН последнее развитие событий на Ближнем Востоке, а также важность Устава ООН, что является главной темой проходящих сегодня (9 января) открытых дебатов в СБ ООН", - отметили в пресс-службе.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Представители Южной Кореи и США обсудят 14 января ядерную проблему КНДР
В Сеуле считают, что встреча будет способствовать активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС