Иран назвал обвинения в причастности к крушению самолета психологическим ходом США

ТАСС, 10 января. Иран резко осудил обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737. Соответствующее заявление представителя правительства Исламской Республики Али Рабии приводит телеканал Press TV .

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных", - заявил Рабии. Он подчеркнул, что, продвигая свою версию случившегося, США преследуют собственные цели.

В четверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

В четверг журнал Newsweek передавал, что украинский лайнер мог по ошибке попасть под огонь иранских зенитных ракетных систем. В публикациях излагалась предварительная информация Пентагона и американской разведки.