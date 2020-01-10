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Ситуация на Корейском полуострове

Представители Южной Кореи и США обсудят 14 января ядерную проблему КНДР

В Сеуле считают, что встреча будет способствовать активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 14 января в Сан-Франциско вопросы урегулирования ракетно-ядерной проблемы КНДР, проблемы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Ким Ин Чхоль.

"Встреча будет способствовать укреплению союза между Республикой Корея и США, а также активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также прибудет в Сан-Франциско, где проведет двусторонние и трехсторонние встречи со своими американским и южнокорейским коллегами.

Теги
СШАСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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