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Торговая война

Трамп допустил, что может подписать соглашение о первой фазе сделки с Китаем 15 января

При этом президент США не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января или немного позже.

"Я думаю, это произойдет 15 января", - сказал глава Белого дома в четверг в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо. Он также не исключил, что соглашение будет подписано "вскоре после" указанного дня.

Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным.

Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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