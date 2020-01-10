Митингующие начали собираться около администрации президента Абхазии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Участники начавшегося в четверг в Сухуме митинга вновь собираются около здания администрации президента Абхазии, передает корреспондент ТАСС.
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Также там находятся сотрудники МВД и госохраны, но оружия при них не видно. Ранее сообщалось, что на ночь около здания оставались около 100 митингующих.
Как сообщили ТАСС протестующие, около 300 человек сейчас находятся внутри здания администрации президента. На площади перед ним и вокруг здания - примерно столько же.