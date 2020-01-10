Митингующие начали собираться около администрации президента Абхазии

Также там находятся сотрудники МВД и госохраны, но оружия при них не видно. Ранее сообщалось, что на ночь около здания оставались около 100 митингующих.

Как сообщили ТАСС протестующие, около 300 человек сейчас находятся внутри здания администрации президента. На площади перед ним и вокруг здания - примерно столько же.