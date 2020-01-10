{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест экс-президента Киргизии Атамбаева

В Киргизии завершено следствие по делу, в котором фигурирует экс-президент Атамбаев

С 10 января адвокаты и подозреваемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу, в котором фигурирует экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, завершено. Об этом в пятницу сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

На эту тему
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

"Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено. С 10 января адвокаты и подозреваемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела", - приводит слова адвоката агентство 24.kg.

Атамбаев, который возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, был задержан 8 августа прошлого года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны
При этом в Тегеране посоветовали США "отказаться от передачи ложной информации о трагедии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС