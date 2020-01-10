В Киргизии завершено следствие по делу, в котором фигурирует экс-президент Атамбаев

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу, в котором фигурирует экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, завершено. Об этом в пятницу сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

"Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года завершено. С 10 января адвокаты и подозреваемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела", - приводит слова адвоката агентство 24.kg.

Атамбаев, который возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, был задержан 8 августа прошлого года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.