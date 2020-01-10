Эксперты указали на пути выхода из кризиса в Абхазии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Выходом из сложившейся кризисной ситуации в Абхазии может стать проведение новых президентских выборов, шансы на победу в которых имеет и действующий президент. Также в республике назрела реформа власти, считают опрошенные ТАСС абхазские политологи и эксперты.

Экс-секретарь Общественной палаты Абхазии, политолог Нателла Акаба назвала ситуацию в республике "очень тревожной". "Это может привести к столкновениям и кровопролитию, надеемся, этого не случится. <…> Сейчас наши парламентарии и общество в целом требуют проведения новых выборов, но власть не горит желанием [их проводить]. И мы очень беспокоимся, как это пройдет", - заявила Акаба ТАСС, отметив, что в случае повторных выборов шансы на победу есть и у действующего президента.

При этом она отметила, что прошедшие минувшей осенью выборы президента оказались нехарактерными для страны. "Таких выборов президента не было никогда раньше: два тура, и такая маленькая разница между победителями - президентом действующим и его оппонентом (в первом туре президентских выборов в Абхазии победили Хаджимба и кандидат от оппозиции Алхас Квициния, набрав практически равное число голосов - прим. ТАСС). И это вызывает сомнения в легитимности власти", - пояснила собеседница агентства.

По словам бывшего министра иностранных дел Абхазии, политолога Вячеслава Чирикбы, главе государства в сложившейся ситуации необходимо проявить "благоразумие и мудрость". "Ему предстоит в этот ответственный момент решить, как дальше действовать, потому что даже провластные депутаты, кажется, высказались за его отставку. Пространство для маневра очень ограничено, <...> народ высказал свое мнение насчет его судьбы. Надо сделать, чтобы мы думали о новых выборах президента уже", - сказал Чирикба ТАСС.

Выборы по решению суда

Как отметила политолог, содиректор Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, наиболее легитимным выходом из сложившейся ситуации было бы проведение новых выборов после решения суда, который рассматривает жалобу оппозиции на итоги выборов президента.

"Я думаю, что единственный правовой путь - это все-таки дать возможность суду вынести решение, которое основано на наших законах. А закон очень четко говорит о том, что победивших в этих выборах нет, поэтому нужно назначать новые выборы. <…> Надо дать суду принять это законное решение, это был бы цивилизованный и легитимный путь выхода из кризиса", - сказала Кварчелия.

Бывший директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения считает, что сложившаяся в республике ситуация свидетельствует о необходимости серьезных реформ в органах власти.

"За все время никаких реформ не проводилось ни в обществе, ни в сфере управления. Мы не знаем, по какой системе, по каким стандартам обучаем детей, студентов. <…> Один человек не может править обществом, тем более абхазским, кавказским обществом - традиционным. У нас <…> лидер должен общаться с людьми, знать, чем живет народ, что он из себя представляет", - сказал Дамения ТАСС.

При этом, по его словам, кризис, случившийся в Абхазии, назревал на протяжении продолжительного времени. "К этим событиям шли давно, поскольку многие законы нарушались, <…> коррупционная составляющая в последнее время непомерно разрослась, преступность и прочие деструктивные явления стали захлестывать наше общество. <…> Мы говорили и писали об этом не раз, но, к великому сожалению, чиновники проигнорировали все это, они <…> были на расстоянии от общества, интересы общества были забыты", - пояснил эксперт.