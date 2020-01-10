Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны

ТАСС, 10 января. Власти Ирана готовы допустить к участию в расследовании катастрофы украинского самолета Boeing 737 все имеющие отношение к происшествию стороны. Соответствующее заявление официального представителя правительства Ирана Али Рабии приводит в пятницу агентство IRNA .

Как указал Рабии, "согласно международным правилам в расследовании катастрофы могут принять участие организация гражданской авиации страны, где произошла авария, организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (Boeing) и производитель авиационных двигателей (Франция)". Кроме того, Тегеран готов дать доступ к расследованию представителям других стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

По словам Рабии, представитель Украины в настоящее время находится в Иране. Рабии при этом посоветовал США "отказаться от передачи ложной информации о трагедии", отмечает IRNA.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы. Журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что лайнер мог быть по ошибке сбит иранской стороной. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что иранские эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по самолету.