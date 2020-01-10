В Совбезе Абхазии назвали ситуацию в стране стабильной и контролируемой

"Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая", - сказал он.

Килба в то же время не исключил, что имуществу администрации президента может быть нанесен ущерб, так как находящиеся в здании участники акции плохо контролируемы. "Безусловно, она [угроза госимуществу] есть. Есть данные достоверные, что они [митингующие] плохо контролируемы внутри здания [администрации]", - сказал секретарь Совбеза.