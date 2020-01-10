{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии
Обновлено 

В Совбезе Абхазии назвали ситуацию в стране стабильной и контролируемой

При этом секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба не исключил, что имуществу администрации президента может быть нанесен ущерб

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Ситуация в Абхазии остается стабильной и контролируемой, сообщил в пятницу ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая", - сказал он.

Килба в то же время не исключил, что имуществу администрации президента может быть нанесен ущерб, так как находящиеся в здании участники акции плохо контролируемы. "Безусловно, она [угроза госимуществу] есть. Есть данные достоверные, что они [митингующие] плохо контролируемы внутри здания [администрации]", - сказал секретарь Совбеза.

 

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Bloomberg: ВС США намерены создать спецподразделение в Азии для противодействия РФ и КНР
По данным агентства, оперативная группа будет обладать возможностью запуска высокоточных ракет большой дальности, способных поражать наземные и морские цели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС