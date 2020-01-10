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Политический кризис в Абхазии

Премьер-министр Абхазии не смог попасть на работу из-за протестов

При этом некоторые члены правительства республики находятся на рабочих местах

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в пятницу не смог попасть в свой кабинет, который находится в одном здании с администрацией президента, захваченной представителями оппозиции, при этом некоторые члены правительства республики находятся на работе и выполняют свои функции.

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"Мне пройти туда (в здание - прим. ТАСС) не удалось. Я приехал, но... [На рабочих местах в здании] находятся работники, технические руководители", - сказал ТАСС Бганба.

Его заместитель Адгур Ардзинба сообщил ТАСС, что находится на своем рабочем месте. "Я нахожусь в своем кабинете, <…> это в одном здании (с администрацией президента - прим. ТАСС). Коллеги мои на месте - министр финансов на месте, министр иностранных дел на месте", - сказал Ардзинба.

Ардзинба отметил, что правительство работает в штатном режиме и выполняет все основные функции, связанные с обеспечением жизнедеятельности в Абхазии.

"Все ключевые направления жизнедеятельности в стране продолжают функционировать, вся инфраструктура, все вопросы, связанные с обеспечением электроэнергией и топливом, продовольственными товарами, всем остальным, - все работает в обычном штатном режиме, все министерства работают, политические процессы не отражаются на текущей деятельности", - сказал вице-премьер, добавив, что в пятницу в правительстве Абхазии значимых мероприятий пока не запланировано, "все в рабочем режиме".

Теги
АбхазияБганба, Валерий РамшуховичПолитический кризис в Абхазии
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