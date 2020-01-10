Оппозиция организовала штаб у администрации президента Абхазии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Абхазская оппозиция организовала штаб у здания администрации президента и не намерена покидать его до тех пор, пока в отставку не уйдет глава республики Рауль Хаджимба и не объявят новые президентские выборы. Об этом в пятницу сообщил на митинге у комплекса правительственных зданий в центре Сухума член политсовета оппозиционной партии "Амцахара" Рамаз Джопуа.