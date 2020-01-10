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Политический кризис в Абхазии

Оппозиция организовала штаб у администрации президента Абхазии

Участники акции не намерены его покидать до тех пор, пока в отставку не уйдет глава республики Рауль Хаджимба

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Абхазская оппозиция организовала штаб у здания администрации президента и не намерена покидать его до тех пор, пока в отставку не уйдет глава республики Рауль Хаджимба и не объявят новые президентские выборы. Об этом в пятницу сообщил на митинге у комплекса правительственных зданий в центре Сухума член политсовета оппозиционной партии "Амцахара" Рамаз Джопуа.

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"Организован штаб, наше требование одно - отставка президента. Наши сторонники еще приедут. Сколько надо, столько будем стоять здесь. Должны пройти новые выборы, страной должен руководить человек, не разделяющий свой народ человек", - сказал он.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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